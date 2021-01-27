شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكتسب عزم سلبي جديد– تحليل - 27-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر البلاتين بتداولات يوم أمس عزم سلبي جديد بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع وليعزز ذلك المسار التصحيحي الهابط بتسجيله لمستوى 1078.00.

نذكر بأن السيناريو التصحيحي الهابط سيبقى قائم بثبات المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 1150.00 وباستمرار تعرض السعر للضغوط السلبية, فإن ذلك يزيد من فرص انجذابه نحو 1025.00 ليشكل ذلك الهدف الأول ومن ثم لننتظر وصوله نحو مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمستقر قرب 950.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1110.00 و 1025.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط