شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر التذبذب السلبي– تحليل -27-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بالتذبذب بشكل سلبي دون الدعم الممتد نحو 3.6300 متأثرا بسلبية مؤشر ستوكاستيك وليؤكد بذلك تأجيله للهجوم الصاعد خلال الفترة الحالية, نذكر بتمركز الهدف السلبي قرب 3.5500 وبحال ثبات هذا المستوى كدعم إضافي, فإن ذلك قد يسهل محاولة تجديد السعر للمحاولات الصاعدة خلال الفترة القادمة.

أما هبوط السعر دون مستوى 3.5500 فإن ذلك سيؤكد انتقال التداولات نحو مسار سلبي جديد ولنتوقع تكبده بذلك لخسائر كبيرة قد تمتد نحو 3.4000 بشكل أولي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.6400 و 3.5500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط