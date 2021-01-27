شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر الدعم – تحليل - 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية يوم أمس ليختبر الدعم المحوري 0.8860، يرافقه ظهور إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 0.8923.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق مستوى 0.8860.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8830 والمقاومة 0.8925

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد