شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق بعض المكاسب – تحليل - 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليختبر المقاومة المحورية 0.7745، حيث حافظ على ثباته دونها، ليبدأ بالانخفاض الآن، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار اختبار مستوى 0.7665 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 0.7625 ثم 0.7550 كأهداف سلبية تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.7745 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7665 والمقاومة 0.7780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط