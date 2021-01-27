شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر المقاومة الأولى – تحليل - 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً لمستوى المقاومة الذي يظهر بالصورة، والذي يمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار السنياريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لاستنئاف التداولات السلبية والتوجه نحو مستوى 54.45 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 52.30 بشكل مباشر.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 56.30 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.45 والمقاومة 57.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط