شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق بعض المكاسب – تحليل - 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف ارتفاع سعر النفط يوم أمس عند 53.20، ليبدأ بالارتداد هبوطاً ويحاول استئناف الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 51.70، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 49.70.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 53.75 والثبات فوقه، حيث إن هذا الاختراق سيعيد السعر إلى القناة الرئيسية الصاعدة من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 53.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط