شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحت الضغط السلبي – تحليل - 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر الفضة من الارتقاء فوق مستوى 25.50، ويظهر ميلاً هابطاً ليقترب تدريجياً من مستوى 25.00، مما يجعلنا نرجّح سيطرة الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى الأخير سيقدّم حافز سلبي يدعم فرص تحقيق انخفاض إضافي يستهدف اختبار مستوى 24.30 مبدئياً.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات سلبية اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 25.50 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.60 والمقاومة 25.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط