شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يكسر الدعم – تحليل - 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب كسراً لمستوى 1850.80 ويستقر دونه الآن، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1820.00 ثم 1800.00.

لذلك، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون مستوى 1850.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1830.00 والمقاومة 1860.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط