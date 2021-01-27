شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تستأنف الارتداد من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لمحافظ الفيدرالي جيروم باول ومع تقييم الأسواق لشدة تفشي كورونا مقابل توفر وفاعلية اللقاحات.

في تمام الساعة 06:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 0.27% لتتداول عند 25.46$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 25.53$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 25.54$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 90.20 مقارنة بالافتتاحية عند 90.16.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 1.0% خلال كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل نشهد فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات اللجنة الفيدرالية.

وتأمل الأسواق في تأكيد صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً وعدم تقليصه في وقت قريب لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 99.36 مليون ولقي 2,135,959 شخص مصرعهم في 224 دولة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي جو بادين عن كون "خطة الإنقاذ الأمريكية" والتي أعلن عنها مسبقاً بقمية 1.9$ تريليون، ربما يتم مناقشتها داخل أروقة الكونجرس خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفي نفس السياق، فقد نوه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أيضا بالأمس لكون الديمقراطيين سيمضون قدماً في خطة الرئيس الديمقراطي بادين دون دعم من الجمهوريين إذا لزم الأمر.

بخلاف ذلك، أعاد الرئيس الأمريكي بادين الاثنين الماضي فرض حظر دخول المسافرين غبر الأمريكيين الذين كانوا في البرازيل والمملكة المتحدة بالإضافة إلى 26 دولة أوروبية أخرى تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة، كما أضاف جنوب أفريقيا لقائمة الحظر، وذلك ضمن جهود الإدارة الأمريكية الجديدة للحد من تفشي الموجة الثانية من الفيروس التاجي والسيطرة على الجائحة في الولايات المتحدة خلال المائة يوم الأولى من تولى بايدن للرئاسة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفع مؤخراً القيود المفروضة على البرازيل وأوروبا اعتباراً من أمس الثلاثاء، إلا أن الرئيس الأمريكي بادين الذي تولى زمام أمور البيت الأبيض الأسبوع الماضي قام بإلغاء قرار ترامب، وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال 2021 إلى 5.5% بزيادة 0.3% عن توقعاته السابقة في تشرين الأول/أكتوبر، وأن يبلغ النمو خلال عام 2022 نحو 4.2%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الاثنين الماضي إعلان شركة موديرنا أنها تسرع العمل على تعزيز لقاحها في مواجه فيروس كورونا المتغير الذي تم اكتشافه مؤخراً في جنوب أفريقيا، وأفاد باحثو الشركة الأمريكية بأن اللقاح الحالي للفيروس التاجي يبدو أنه يعمل ضد السلالتين شديدتي الانتقال الموجودين في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، مع التطرق لكون أنه يبدو أن اللقاح قد يكون أقل فعالية ضد السلاسة الجديدة.