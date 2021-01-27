شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي والأنظار محضر اجتماع الفيدرالي وحديث باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ومن قبل الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 06:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.2162 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2160، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2170، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.2153.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا للكشف عن قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 7.8 مقابل 7.3 في كانون الثاني/يناير، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس إعلان رئيس الوزراء الإيطالي عن استقالته من منصبه وذلك قبل ساعات من تصويت البرلمان الإيطالي على سحب الثقة من حكومته الإتلافية والمطالبة بتشكيل حكومة، وذلك بعد أن جردت حكومته من الأغلبية برحيل حزب إيطاليا فيفا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 1.0% خلال كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل نشهد فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات اللجنة الفيدرالية.