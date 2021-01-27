شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية واجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية غن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عالمياً.

والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 22 من كانون الثاني/يناير والذي قد يعكس تقلص الفائض إلى نحو 1.6 مليون برميل مقابل نحو 4.4 مليون برميل ووسط تقييم الأسواق لشدة تفشي فيروس كورونا مقابل توفر وفاعلية اللقاحات والتحفيز.

وفي تمام الساعة 05:43 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.09% لتتداول عند مستويات 52.81$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.76$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 52.61$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آذار/مارس المقبل 0.12% لتتداول عند 56.12$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.05$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 55.91$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.09% إلى 90.24 مقارنة بالافتتاحية عند 90.16، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.17.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 1.0% خلال كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل نشهد فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات اللجنة الفيدرالية.

وتأمل الأسواق في تأكيد صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً وعدم تقليصه في وقت قريب لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 99.36 مليون ولقي 2,135,959 شخص مصرعهم في 224 دولة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي جو بادين عن كون "خطة الإنقاذ الأمريكية" والتي أعلن عنها مسبقاً بقمية 1.9$ تريليون، ربما يتم مناقشتها داخل أروقة الكونجرس خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفي نفس السياق، فقد نوه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أيضا بالأمس لكون الديمقراطيين سيمضون قدماً في خطة الرئيس الديمقراطي بادين دون دعم من الجمهوريين إذا لزم الأمر.

بخلاف ذلك، أعاد الرئيس الأمريكي بادين الاثنين الماضي فرض حظر دخول المسافرين غبر الأمريكيين الذين كانوا في البرازيل والمملكة المتحدة بالإضافة إلى 26 دولة أوروبية أخرى تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة، كما أضاف جنوب أفريقيا لقائمة الحظر، وذلك ضمن جهود الإدارة الأمريكية الجديدة للحد من تفشي الموجة الثانية من الفيروس التاجي والسيطرة على الجائحة في الولايات المتحدة خلال المائة يوم الأولى من تولى بايدن للرئاسة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفع مؤخراً القيود المفروضة على البرازيل وأوروبا اعتباراً من أمس الثلاثاء، إلا أن الرئيس الأمريكي بادين الذي تولى زمام أمور البيت الأبيض الأسبوع الماضي قام بإلغاء قرار ترامب، وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال 2021 إلى 5.5% بزيادة 0.3% عن توقعاته السابقة في تشرين الأول/أكتوبر، وأن يبلغ النمو خلال عام 2022 نحو 4.2%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الاثنين الماضي إعلان شركة موديرنا أنها تسرع العمل على تعزيز لقاحها في مواجه فيروس كورونا المتغير الذي تم اكتشافه مؤخراً في جنوب أفريقيا، وأفاد باحثو الشركة الأمريكية بأن اللقاح الحالي للفيروس التاجي يبدو أنه يعمل ضد السلالتين شديدتي الانتقال الموجودين في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، مع التطرق لكون أنه يبدو أن اللقاح قد يكون أقل فعالية ضد السلاسة الجديدة.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أعرب الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو عن كون المرحلة الأسوأ لأسواق النفط قد ولت، مع أفادته بأن استثمارات النفط انخفضت 20% خلال العام الماضي 2020، وتطرقه لكون التوقعات تشير لكون العام الجاري 2021 سيكون عام إيجابي لأسواق النفط، ويذكر أن المنظمة أبقت مؤخراً على توقعاتها للطلب العالمي على النقط مع تحذيرها من كون حالة عدم اليقين بسبب جائحة كورونا لا تزال مرتفعة للغاية.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة لإجمالي 289 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ تسعة أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 417 منصة منذ 13 من آذار/مارس.