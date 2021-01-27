الاقتصاد

صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعات جديدة بشأن اقتصاد السعودية خلال العام الحالي

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محمد الشيخ 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعات جديدة بشأن اقتصاد خلال العام الحالي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 9:01 صباحًا, 27 يناير 2021 م

المناطق_ الرياض

 قال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء إن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% هذا العام، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس .
تفيد تقديرات السعودية نفسها أن الاقتصاد قد ينمو 3.2% في العام الحالي بعد انكماشه 3.7% في 2020.
كان صندوق النقد توقع في أكتوبر تشرين الأول نموا قدره 3.1% في 2021 لاقتصاد المملكة، بعد انكماش نسبته 5.4% العام الماضي.
والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام، بعد انكماش 3.9% العام الماضي، حسبما ذكر في أحدث تقاريره لتوقعات الاقتصاد العالمي.
ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4% في العام القادم.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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