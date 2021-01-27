شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم.. انخفاض البلطى المزارع ليسجل 14 – 20 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 27 -1-2021 ، استقرارا لمعظم الأصناف مع انخفاض أسعار البلطى المزارع ، في سوق العبور للجملة وفقا لما أكدته شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة حيث سجلت أسعار البلطي المزارع 2، 14 – 16 جنيها للكيلو مقابل 16-17 جنيها للكيلو ، وانخفضت أسعار البلطى المزارع 1 ، لتتراوح بين 17 – 20 جنيها للكيلو ، مقابل 18 -21 جنيها للكيلو ، واستقرت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو .

واستقرت أسعار السمك البورى 1 بين 44 - 50 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 35-41 جنيها للكيلو ، وسعر البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار المكرونة السويسي بين 60 -70جنيها ، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، و سعر السمك موسى 60 – 80 جنيها ، وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.

واستقرت أسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.