شكرا لقرائتكم خبر عن البترول الخام والغاز يتصدران قائمة صادرات مصر إلى الهند بنهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الصادرات المصرية إلى الهند زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند نحو مليار و482 مليون دولار عام 2019، بينما كانت مليار و145 مليون دولار عام 2018، بزيادة بلغت نحو 337 مليون دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة بأهم الأصناف التي شهدت ارتفاعا خلال عام 2019، وعلى رأسها البترول الخام، حيث ارتفعت صادراته إلى 864 مليون دولار، مقابل 594 مليون دولار عام 2018، بزيادة بلغت نحو 270 مليون دولار، يليها صادرات النفط المصفى "مكرر" جزئيا وبلغت قيمتها 66 مليون دولار عام 2019، مقابل 17.4 مليون دولار عام 2018، بزيادة بلغت 48.6 مليون دولار.

وتضمنت القائمة صادرات الغاز الطبيعي المسيل بقيمة بلغت 44 مليون دولار في 2019، مقابل 36.4 مليون دولار عام 2018، بزيادة بلغت 7.6 مليون دولار، بالإضافة إلى صادرات الأسمدة وبلغت 121.5 مليون دولار، مقابل 73.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 48.1 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات القطن إلى 93.2 مليون دولار في 2019، مقابل 69.3 مليون دولار عام 2018، بزيادة بلغت 23.9 مليون دولار، وأخيرا صادرات الحديد ومصنوعاته وبلغت قيمتها 34.3 مليون دولار في 2019، مقابل 2.8 مليون دولار في 2018، بزيادة بلغت نحو 31.5 مليون دولار.