شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والأنظار على اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات هذا الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، النيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء بالتزامن مع توجه أنظار المستثمرين إلى فعليات أول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 2021.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.7% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.6% في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.7.%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.3% في الربع الثالث، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 0.9% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة للربع الثالث والتوقعات بنمو 0.7% في حين عكست القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.2% خلال الربع الرابع، متوافقة مع التوقعات.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 4 مقابل ما قيمته 13 في تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 8، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية اتساعاً إلى ما قيمته 14 مقابل ما قيمته 7 في تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى فعليات اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل نشهد لاحقاً عقب انقضاء الاجتماع المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للتعقيب على قرارات اللجنة الفيدرالية.

وتأمل الأسواق في تأكيد صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً وعدم تقليصه في وقت قريب لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 99.36 مليون ولقي 2,135,959 شخص مصرعهم في 224 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.30% ليربح 5.54 نقطة ويصل إلى المستوى 1,853.54، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.17% ليربح هو الأخر 49.88 نقطة ويصل إلى المستوى 28,596.06.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.16% ليخسر 8.63 نقطة ويصل إلى المستوى 5,504.34، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.10% ليخسر هو الأخر 3.44 نقطة ويصل إلى المستوى 3,565.99.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.01% ليخسر 2.88 نقطة ويصل إلى المستوى 29,388.38، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.03% ليربح 1.04 نقطة ويصل إلى المستوى 3,141.35.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.14% ليربح 19.28 نقطة ويصل إلى المستوى 13,342.74، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.79% ليخسر 54.21 نقطة ويصل إلى المستوى 6,770.50.