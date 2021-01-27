شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي يستأنف أمام نظيره الدولار الأمريكي والأنظار على اجتماع اللجنة الفيدرالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لمحافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 04:22 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.10% إلى مستويات 0.7737 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7745، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7733، بينما حقق الأعلى له عند 0.7764، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 0.7747.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.7% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.6% في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.7.%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.3% في الربع الثالث، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 0.9% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة للربع الثالث والتوقعات بنمو 0.7% في حين عكست القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.2% خلال الربع الرابع، متوافقة مع التوقعات.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 4 مقابل ما قيمته 13 في تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 8، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية اتساعاً إلى ما قيمته 14 مقابل ما قيمته 7 في تشرين الثاني/نوفمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 1.0% خلال كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل نشهد فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات اللجنة الفيدرالية.