شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص اتساع الثقة في الأعمال في استراليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 4 مقابل ما قيمته 13 والتي عدلت من ما قيمته 12 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 8، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية اتساعاً إلى ما قيمته 14 مقابل ما قيمته 7 والتي عدلت من ما قيمته 9 في تشرين الثاني/نوفمبر.