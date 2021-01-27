شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. السجق 110-140 جنيها الكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 27-1-2021 استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

وسجلت أسعار الكندوز بين 110-130 جنيها، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو ، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

وكان ”الخليج 365”، قد نشر عددا من الإجراءات التي ساهمت فى انخفاض حجم استيراد اللحوم، وارتفاع الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء، مما أدى إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى لتصل إلى مايقرب من 58%، وهى إجرءات تم تنفيذها من قبل الحكومة، ممثلة فى وزارة الزراعة، والتى أدت الى زيادة الثروة الحيوانية، وتراجع استيراد اللحوم والماشية الحية وثبات الأسعار.. وهى كالآتى:

- إحياء مشروع "البتلو" وملء الفراغات، أدى الى فتح فرص تشغيلية للشباب والسيدات، وتحسين دخول عدد المستفيدين من هذ المشاريع، والحفاظ على ثبات الأسعار اللحوم وزيادة المعروض منها .

-زيادة أعداد تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى، ومنشآت الثروة الحيوانية بالقرار الوزارى 773 لسنة 2017.

-استمرار برنامج الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى ترقيم وتسجيل الحيوانات.

-حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية أدى إلى زيادة إنتاج اللحوم والألبان والحد من الاستيراد، من خلال حملات التحصين ضد الأمراض .

-حظر ذبح "البتلو" حتى بلوغة السن القانونى للذبح وهو 400 كيلو، لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء.

- رفع واستكمال الطاقة الاستيعابية لمزراع الإنتاج الحيوانى الكبيرة والمتوسطة، من خلال مشروع ملء الفراغات لاستغلال طاقة ومساحات المزارع الغير مستغلة بمزارع الإنتاج الحيوانى.