الاقتصاد

أسعار المستهلكين في استراليا تفوق التوقعات خلال الربع الرابع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للربع الرابع والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.6% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.7%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في القراءة السابقة للربع الثالث، لتعد بذلك القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.ط

 

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الرابع فقد أوضحت تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.7% في القراءة السنوية السابقة للربع الثالث، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاسقرار النمو عند نفس النسبة السابقة، بينما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين استقرار النمو عند 1.2% خلال الربع الرابع، متوافقة مع التوقعات التي أشارت إلى أشارت لنفس النسبة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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