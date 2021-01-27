شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت تبوك في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت تبوك (3090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وليجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.84% بما يعادل -0.16 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 21.00، طيلة ثبات الدعم 17.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.68 ومستوى المقاومة 20.00.