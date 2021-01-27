شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كهرباء السعودية (5110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل لخسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.75% بما يعادل -0.40 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط تأكيد اختراقه لمستوى المقاومة المحوري 22.42، ليستهدف مستوى المقاومة 24.83.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.80 ومستوى المقاومة 23.50.