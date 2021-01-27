شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية محاط بالعلامات السلبية – تحليل صباحي – 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.14% بما يعادل -0.05 نقطة، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 35.10، ليستهدف مستوى الدعم 33.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.15 ومستوى المقاومة 35.10.