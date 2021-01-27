شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي ينخفض بنطاق قناة سعريه صاعدة – تحليل صباحي – 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.95% بما يعادل -0.70 نقطة، وذلك أمام تداولات السهم بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 71.89، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 74.80 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 71.89 ومستوى المقاومة 74.80.