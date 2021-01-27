شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سبكيم العالمية (2310) الانخفاض في آخر جلساته، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ووسط ثبات مستوى المقاومة المهم 18.64، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد واختراق تلك المقاومة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.83% بما يعادل -0.34 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 18.64، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 19.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.72 ومستوى المقاومة 19.00.