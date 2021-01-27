شكرا لقرائتكم خبر عن تشب يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم تشب (8240) في آخر جلساته، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.58% بما يعادل -1.00 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 36.40، ليستهدف مستوى المقاومة 42.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.40 ومستوى المقاومة 40.75.