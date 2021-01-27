شكرا لقرائتكم خبر عن المعذر ريت يغلق على انخفاض – تحليل صباحي – 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم المعذر ريت (4334) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.23% بما يعادل -0.02 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه البيعي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.01، ليستهدف مستوى الدعم 8.48.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.59 ومستوى المقاومة 8.95.