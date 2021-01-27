شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع النقل يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً مؤشر قطاع النقل (TTNI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.05% بما يعادل -2.53 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 5,012.82، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 5,200.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,800.00 ومستوى المقاومة 5,200.00.