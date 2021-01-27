شكرا لقرائتكم خبر عن «التفاحة» تستعيد تاج العلامات الكبرى بــ 263.4 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعادت علامة التفاحة ذات القضمة على اليمين (Apple Bites) لشركة «أبل» مكانتها كأعلى علامة تجارية قيمة في العالم، بعدما ارتفعت قيمتها 87.4% إلى 263.37 مليار دولار، فيما اكتفت علامة «أمازون» Amazon بالارتفاع 15.1% إلى 254.18 مليار دولار.

وبعد خمس سنوات من احتلالها المركز الأول في آخر مرة، تم تصنيف «أبل» على أنها العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم من قِبل «براند فاينانس» 2021.



ولا تزال التقنية هي القطاع الأكثر قيمة؛ حيث تمثل شركات التكنولوجيا 14% من إجمالي قيم العلامات التجارية ال500 في تصنيف 2021، كما تزدهر العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية ، حيث تتضاعف قيمة العلامة التجارية لشركة «علي بابا» ، كما استفادت العلامات المرتبطة بالتوصيل إلى المنازل خلال فترة الإغلاق؛ حيث ارتفعت قيمة «ولمارت» إلى المرتبة السادسة بقيمة 93.18 مليار دولار.

وعلى صعيد منصات التواصل تفوقت علامة «ويتشات» على «فيراري» لتصبح أقوى علامة تجارية في العالم مع أعلى درجة 95.4 من 100 .

وتسيطر أمريكا والصين على أكثر من 66% من العلامات التجارية الأعلى قيمة، فيما حصّة الشركات الأمريكية وحدها 46% من الإجمالي.

وتضم القائمة 197 علامة تجارية أمريكية، وبقيمة إجمالية 3.2 تريليون دولار من أصل 7.1 تريليون القيمة الإجمالية للعلامات الـ500.

وتعُرَّف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة. ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال. ويتم استخدام قيمة العلامة التجارية في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة.

وسجلت 77 شركة صينية إجمالي 1.4 تريليون بنسبة 20% من الإجمالي، تليها 34 شركة من اليابان ب460 مليار دولار و22 من ألمانيا بـ418 ملياراً و32 شركة فرنسية بـ288 مليار دولار.