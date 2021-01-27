شكرا لقرائتكم خبر عن 21.9 ألف كم2 مساحة التنقيب بالاتفاقيات الجديدة للهيئة العامة للبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بقطاع البترول، عن أن اتفاقيات البحث والاستكشاف الجديدة والتى وقعتها الهيئة المصرية العامة للبترول خلال العام المالي 2020-2019 تقع على مساحة 21997 كم 2 لافتا أن عدد تلك الاتفاقيات يبلغ 11 اتفاقية.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تلك الاتفاقيات تتضمن الالتزام بحفر 53بئرا كحد أدني .

يذكر أنه استمراراً لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة وتعزيز موارد مصر من البترول والغاز ورفع معدلات الإنتاج من خلال تحقيق اكتشافات جديدة تضيف للاقتصاد المصرى ، فقد تم خلال عام 2020 توقيع (22) اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات حوالى 6ر1 مليار دولار و بإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئراً ، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 12 اتفاقية أخرى بإجمالي بحد أدنى للاستثمارات حوالى 8ر1 مليار دولار ، ومنح توقيع 89 مليون دولار لحفر 33 بئراً ، واتسمت الاتفاقيات والشراكات الجديدة بجذب استثمارات لشركات عالمية عملاقة مثل اكسون موبيل وشيفرون للعمل فى مصر فى مناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر كما تم تحقيق 62 كشفاً للبترول والغاز (47 زيت خام + 15 غاز) بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط وأيضا توقيع12عقد تنمية بالصحراء الغربية ودلتا النيل باجمالي منح توقيع حوالى 5ر6 مليون دولار.