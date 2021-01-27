شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردى بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم لازوردي (4011) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.31% بما يعادل -0.26 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 21.38، ليستهدف مستوى الدعم 18.28.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.00 ومستوى المقاومة 21.00.