شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 707 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 640 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 750 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 693 بينما مستوى المقاومة هو 717 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط