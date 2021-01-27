شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوصية (SPEC) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 82.50 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهومن الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلكن توقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى 77 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 86 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 81.3 بينما مستوى المقاومة هو 84.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط