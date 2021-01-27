شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة (ALMADINA) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق مرتفعا عند مستوى 16.20 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 15 فلس،وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 17.50 فلس ثم 19.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 15 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 15.7 بينما مستوى المقاومة هو 16.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد