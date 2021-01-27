شكرا لقرائتكم خبر عن المركز (MARKAZ) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 82.50 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 85 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 79 فلس كمستوى أول ثم 75 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 85 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 82.3 بينما مستوى المقاومة هو 82.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط