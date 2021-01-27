شكرا لقرائتكم خبر عن بيان (BAYANINV) يخسر مكاسب الأسبوع الماضي -تحليل صباحي- 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي،حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 41.30 فلس، ويعد هذا الانخفاض هو الثالث على التوالي، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 35 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 44 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 40.2 بينما مستوى المقاومة هو 42.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط