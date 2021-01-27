شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف (CLEANING) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الثلاثاء عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 51.10 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يعد إشارة سلبية قد تهبط بالسهم لمستويات اقل قد تصل الى 49.50 فلس كمستوى أول ثم 47 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 53 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 50.5 بينما مستوى المقاومة هو 52.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط