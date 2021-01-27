شكرا لقرائتكم خبر عن ع عقارية (ARABREC) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه كما توقعنا فيتقريرنا الأخير منتصف الشهر الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند سمتوى 27.80 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما اغلق السهم أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 28.50 فلس كمستوى أول ثم 30 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 26.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.4 بينما مستوى المقاومة هو 28.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد