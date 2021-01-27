شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتحرك في نطاق ضيق للغاية -تحليل صباحي- 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك المؤشر في نطاق ضيق للغاية خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث ارتفع بمقدار اقل من النقطة الواحدة، حيث اغلق عند مستوى 6256 نقطة ملامسا للحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه إمكانية عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 6000 نقطة مرة اخرى، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 6300 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,226 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,269 نقطة