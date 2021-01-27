شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 10639 نقطة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 10650 نقطة، مما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 10400 نقطة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10800 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,604 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,668 نقطة