شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات اليدوية: تأخر إعلان برامج دعم الصادرات يضيف عبء على القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتاب هشام الجزار وكيل غرفة الصناعات اليدوية في اتحاد الصناعات، بإعلان البرامج الجديدة لدعم الصادرات، وذلك حتي يتسني للقطاع معرفة طريقة وآليات تحركه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توقف نشاط المعارض الدولية حتى سبتمبر من العام الجارى.

وقال الجزار لليوم السابع، إن أنشطة الحرف اليدوية متضررة بصورة كبيرة من تداعيات فيروس كورونا، وتوقف النشاط السياحي، وكذلك من غيار برامج الدعم التصديري، في ظل تراجع بالطلب الداخلي وهو ما يضع القطاع في عبء كبير.

وأشار إلى خطط زيادة صادرات الحرف اليدوية المحددة بنسبة 10 % في وقت سابق قبل أزمة فيروس كورونا جميعها تضررت وشبه توقفت نتيجة الأزمة العالمية، مشيرا إلى أهمية التواصل الدائم مع الحكومة في هذا الملف، خاصة ملف الدعم التصديري

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الفترة القادمة فترة مهمة جدا في تاريخ الحرف اليدوية ولابد من تدعيم شركات التصدير لزيادة الصادرات المصرية من الحرف اليدوية من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية ونقل الخبرة محليا.