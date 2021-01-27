شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: تغييرات واسعة فى مجالس إدارات 16 شركة تابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن هناك متابعة يومية لكافة المشروعات الجديدة التى يجري تنفيذها أو التى تنتظر الدراسات الخاصة بها تمهيدا لتنفيذها وفق توجيهات الوزارة.

أضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365" أنه فى اطار تنشيط الشركات والدفع بقيادات جديدة والتوافق مع تعديلات قانون فطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020، سيتم إجراء تغييرات واسعة فى مجالس إدارات 16 شركة تابعة، تم بالفعل إجراء تغييرات فى 3 شركات هى مصر لصناعة الكيماويات والنصر لمنتجات الكاوتشوك ناروبين وسيناء للمنجنيز.

أوضح رئيس القابضة الكيماوية ان التغييرات الجديدة تشمل تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى بجانب عضو منتدب تنفيذي وأعضاء مجلس من بينهم عضو منتخب، لافتا أنه من المنتظر إجراء بقية التغييرات خلال أيام.