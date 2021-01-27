شكرا لقرائتكم خبر عن 2.3 مليار دولار استثمارات أجنبية ومشتركة للبحث وتشغيل حقول البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن حجم استثمارات البحث للشركات الأجنبية والمشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة المصرية للبترول لعمليات بلغت حوالي 0.5مليار دولار خلال العام المالي السابق 2020-2019.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الخليج 365" أه فيما يتعلق بمصروفات تشغيل حقول البترول فقد بلغت حوالي 1.8 مليار دولار نفس الفترة .

يذكر أنه خلال عام 2020 تم توقيع (22) اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات حوالى 6ر1 مليار دولار و بإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئراً، كما تم تحقيق 62 كشفاً للبترول والغاز (47 زيت خام + 15 غاز) بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط و توقيع12عقد تنمية بالصحراء الغربية ودلتا النيل باجمالي منح توقيع حوالى 5ر6 مليون دولار.

كما تم م توقيع اتفاقية بين قطاع البترول وشركة شلمبرجير العالمية لإجراء مسح سيزمى متقدم يتم تنفيذه لأول مرة فى مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية فى منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام وقد تم الإنتهاء من أعمال المسح السيزمى لمساحة 345 كم2 بمناطق شركة بترول خليج السويس (جابكو)، وكذلك الإنتهاء من المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 100 كم2 باستخدام تكنولوجيا النودز الحديثة ، ويتم حالياً معالجة البيانات المسجلة كما يتم أيضا التخطيط للمرحلة الثالثة من المشروع لتغطية حوض خليج السويس بهذه النوعية من البيانات للإسراع بعمليات البحث والاستكشاف وتقليل مخاطرها.