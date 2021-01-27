شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26-1-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب، بحجم تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.203 مليار جنيه.

إيقاف تداول 14 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، جلاكسو سميثكلاين، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، راية القابضة للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، شركة النصر للأعمال المدنية، العربية للصناعات الهندسية، ريكاب للاستثمارات المالية، السويس للأسمنت.

البورصة تربح 1.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب، بحجم تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.203 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 634.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.4 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.04%، والعرب على 5.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.22% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.3 مليون جنيه، 37.2 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، 37.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 73.3 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2365 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 14082 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4448 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2354 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3378 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1087 نقطة.

وصعدت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 19.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.13%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 51.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.079 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.22%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 17.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.83%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) إغلاق 1.581 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.70%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- السويس للأسمنت بسعر إغلاق 7.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.47%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 10.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.03%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 13.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.35%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 15.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.25%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.10%.