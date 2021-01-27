الاقتصاد

معهد البترول الأمريكي: هبوط مخزونات النفط بأكثر من 5 ملايين برميل

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزون النفط في البلاد بنحو 5.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 1.7 مليون برميل.


وصعد مخزونات البنزين بحوالي 3.1 مليون برميل بينما ارتفعت مخزون المقطرات بنحو 1.4 مليون برميل.


وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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