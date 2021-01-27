شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تحقق أرباحاً بأكثر من 15 مليار دولار في آخر 3 أشهر من 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية للبرمجيات والتكنولوجيا عن تحقيق أرباح وإيرادات قوية تفوق توقعات الأسواق خلال آخر ثلاثة أشهر من عام 2020.



وسجلت "مايكروسوفت" أرباحا بنحو 15.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول مقارنة بتحقيق أرباح عند 11.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.



وباستثناء بعض البنود المكررة، بلغت أرباح "مايكروسوفت" 2.03 دولار لكل سهم في الربع السنوي الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى أرباح معدلة عند 1.64 دولار لكل سهم.



وقفزت إيرادات الشركة الأمريكية بنسبة 17% إلى 43.1 مليار دولار مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى إيرادات عند 40.18 مليار دولار.



يأتي ذلك بعد ارتفاع إيرادات "مايكروسوفت" من أنشطة الحوسبة السحابية بنسبة 23% إلى 14.6 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 1.2% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 232.3 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 234.1 دولار وأقل سعر عند 230.1 دولار.