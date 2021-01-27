شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتخلى عن مكاسبها وتغلق على انخفاض طفيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في ختام تداولات اليوم الثلاثاء بعد تسجيل مكاسب في بداية الجلسة، وذلك مع ترقب المستثمرين لقرار الاحتياطي الاتحادي.



وبدأ الثلاثاء اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة سياسته النقدية على أن يتخذ الأربعاء قراره بخصوص الفائدة، وتشير التوقعات إلى أنه سيبقي على الفائدة قرب الصفر دون تغيير.



ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال العام الجاري إلى 5.1%، في حين رفع توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 5.5% عام 2021 لكنه يتوقع تباطؤ النمو في العام المقبل إلى 4.2%.



من ناحية أخرى، تتابع الأسواق عن كثب صدور المزيد من نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الأخير من العام الماضي، ومن أبرز الشركات التي ستعلن نتائجها "مايكروسوفت" بعد إغلاق اليوم و"آبل" غدا.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.3% أو ما يعادل 16 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 52.61 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 53.2 دولار وأقل سعر عند 52.2 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.1% أو ما يعادل 3 سنتات وأغلقت جلسة لندن عند 55.91 دولار للبرميل، وسجلت اعلى سعر عند 56.3 دولار وأقل سعر عند 55.3 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 30937 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31121 نقطة وأقل مستوى عند 30921 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 13626 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13702 نقطة وأقل مستوى عند 13603 نقاط.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 3849 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3870 نقطة وأقل مستوى عند 3849 نقطة.