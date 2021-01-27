شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أول رئيسة تنفيذية لشركة مدرجة في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول عن تعيين هناء الرستماني، في منصب الرئيس التنفيذي من الشهر المقبل. وبهذا تكون الرستماني أول رئيسة تنفيذية لشركة إماراتية كبرى مدرجة وأول رئيسة تنفيذية لبنك.

وقال سموه في بيان للإعلان عن نتائج البنك السنوية لعام 2020: «يسعدنا الإعلان عن تعيين هناء الرستماني، والتي تشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة في المجموعة، في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول خلفاً لأندريه الصايغ. وتتمتع هناء بأكثر من 22 عاماً من الخبرة في مجال البنوك والتمويل، وعملت في البنوك الدولية والمحلية في الإمارات العربية المتحدة. كما عملت أيضاً كعضو مجلس إدارة مستقل في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU)، ومعهد الإمارات للخدمات المصرفية والمالية (EIBFS)، والخدمات المصرفية الخاصة في بنك أبوظبي الأول بسويسرا».

واختتم سموه قائلاً: «لطالما حرص بنك أبوظبي الأول على ترسيخ قيم التنوع والشمولية، وهو ما يبدو جلياً في تعيين أول سيدة تتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعتنا لتقود مسيرة النمو المستقبلية للبنك، وهي خطوة تستحق التقدير».

وتحمل الرستماني شهادة الماجستير في إدارة المعلومات من جامعة جورج واشنطون في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة في إدارة البطاقات المصرفية من جمعية الدولية فيزا والمملكة المتحدة، وهي عضو بمجلس إدارة مجموعة عبد الواحد الرستماني، وعضو المجلس الاستشاري لماستركارد ومجلس إدارة المعهد الدولي للتطوير الإداري.

أندريه الصايغ

وأعلن سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، أن أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي للمجموعة، سيتقاعد الشهر المقبل من بنك أبوظبي الأول بعد أن أمضى 21 عاماً في البنك، وأضاف: «لقد كان لمساهماته القيمة طوال فترة عمله مع مجموعة بنك أبوظبي الأول وبنك الخليج الأول سابقاً الأثر الكبير في النجاحات التي حققها البنك، والتي توجت بنتائج رائعة لعام 2020 على الرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهت القطاع المصرفي المحلي والاقتصاد العالمي بشكل عام. وأتوجه بالأصالة عن نفسي وعن مجلس إدارة البنك بالشكر والتقدير على ما قدمه أندريه خلال فترة عمله، كما ونعلن عن ترشيحه لشغل منصب عضو مجلس إدارة للمجموعة على أن يتم الحصول على موافقة المصرف المركزي والجمعية العمومية للبنك على هذا الترشيح».

وعن تعيين الرستماني، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يأتي تعيين هناء الرستماني بمنصب الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة بنك أبوظبي الأول كخطوة مهمة على مستوى البنك والقطاع بشكل عام، بعد ما حققته من نجاحات وإنجازات قي قيادتها لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لسنوات عديدة، الأمر الذي يجعلها خياراً مثالياً بدعم رؤية البنك التي تضع العملاء والتحول الرقمي في مقدمة الأولويات».

واختتم بالقول: «إنني فخور بما تمكنا من إنجازه في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي شهدها عام 2020، وكلي ثقة بقدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا من خلال مواصلتنا لتعزيز مكانتنا ولدعم المجتمعات التي نعمل ضمنها خلال الأعوام المقبلة».