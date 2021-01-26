شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع بفعل مخاوف حيال الحصاد في البرازيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى المخاوف بشأن بداية الحصاد في البرازيل.



ويتوقع محللون بداية بطيئة لحصاد الصويا في البرازيل الأمر الذي دعم أسعار السلعة الزراعية حيث حصد المزارعون البرازيليون فقط 0.7% من المساحات المزروعة حتى الحادي والعشرين من يناير/كانون الثاني مقارنة بنسبة 4.2% خلال نفس الفترة من عام 2020.



ومع ذلك، فإن بدء موسم الحصاد في البرازيل يحول دفة الصادرات إلى أمريكا الجنوبية على حساب الولايات المتحدة.



وفي سياق متصل، لا تزال الأسواق تتابع عن كثب حالة الطقس في أمريكا الجنوبية مع تساقط أمطار غزيرة مؤخرا في مناطق واسعة بالبرازيل والأرجنتين.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 2.1% إلى 13.70 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 13.76 دولار وأقل سعر عند 13:33 دولار.