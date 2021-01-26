شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع عقب صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تداولات اليوم الثلاثاء مدعوما بصدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات لا سيما بسوق العمل البريطاني.



وارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 5% في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 4.9% في نوفمبر/تشرين الثاني بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر إلى 5.1%.



وسجل عدد طلبات إعانة البطالة في بريطانيا سبعة آلاف طلب فقط في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيل 47.5 ألف طلب، وارتفع مؤشر متوسط الدخل بنسبة 3.6% مقارنة توقعات عند 2.9%.



ويتزايد التفاؤل في المملكة المتحدة بشأن جائحة "كورونا" في ظل الإعلان عن المزيد من اللقاحات خاصة مع توزيع شركات أبرزها "فايزر" و"أسترازينيكا" جرعات من لقاحاتها.



وأكد رئيس بنك إنجلترا "أندرو بيلي" على أن هناك إشارات على تكيف الاقتصاد البريطاني مع قيود الإغلاق مقارنة بما كان عليه في بداية الجائحة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3731، وسجل أعلى سعر عند 1.3745 وأقل سعر عند 1.3609.