شكرا لقرائتكم خبر 150 متحدثا يمضون لحقبة جديدة من إعادة الابتكار عبر مبادرة «مستقبل الاستثمار» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم النسخة الرابعة من مؤتمر مبادرة (مستقبل الاستثمار)، بمشاركة 150 متحدثا بارزا من الرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، وصناع السياسات، الذين سيناقشون سبل المضي نحو حقبة جديدة من إعادة الابتكار.

وأكدت مؤسسة مبادرة (مستقبل الاستثمار) أن 50 متحدثا سيشاركون بحضور شخصي في الرياض، في حين سينضم 100 متحدث آخرين افتراضياً إلى المؤتمر الاستثماري المنعقد على مدار يومي ( 27 و28 يناير). وسيخاطب المتحدثون المؤتمر عبر بث مباشر من نيويورك وباريس وبكين ومومباي. وأعلنت المؤسسة أمس، تفاصيل برنامج الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، تحت عنوان (النهضة الاقتصادية الجديدة)، حيث سيتناول المتحدثون في اليوم الأول بالرياض ومن المراكز المتواجدة في الخارج السبل التي ستساعد الرؤساء التنفيذيين على إعادة ابتكار طرق العمل في عالم ما بعد الجائحة، والاستثمار في العقد المقبل من الصحة العالمية، وما إذا كان عام 2021 هو العام الذي سيصبح فيه الاستثمار المسؤول هو الطريق الأساسي والشائع في الاستثمار، وستناقش إحدى الجلسات كيف تستطيع الجائحة أن تؤدي إلى تسريع الاتجاهات العالمية في العديد من المجالات، مثل إعادة هيكلة سلاسل القيمة الدولية، والتركيز على إعادة توطين الشركات والتعاون الإقليمي، وهي أمور من شأنها أن تعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي اليوم الثاني، سيتطرق المتحدثون عن نوع الاستثمارات التي قد تخلق جيلا من رواد الأعمال في مجال الفضاء، وعمّا إذا كان الذكاء الاصطناعي سيقود إلى إعادة إحياء الاقتصاد العالمي، وستبحث إحدى الجلسات دور الجائحة في تعزيز العملات الرقمية والأساليب المالية المبتكرة في أنحاء العالم.

وتشمل قائمة المشاركين الذين يُفترض أن يتحدثوا في المؤتمر كلا من وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويان، ووزير الاستثمار في وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة اللورد غريمستون أوف بوسكوبيل، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة مؤسسة كهرباء فرنسا (إي دي إف) جان بيرنار ليفي، والمؤسس المشارك ومدير المعلوماتية في هايبرلوب وان جوش غيغل، والمؤسس والشريك الإداري في سكاي بريدج كابيتال أنطوني سكراموتشي.

كما سيشارك العديد من المتحدثين البارزين، ومنهم: المستشار الخاص في صندوق الاستثمارات العامة آندرو ليفريس، والرئيس التنفيذي لشركة ماجيك ليب من الولايات المتحدة الأمريكية وبيغي جونسون، والرئيس التنفيذي لشركة سنام من إيطاليا ماركو آلفيرا، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي في ماستركارد، من الولايات المتحدة الأمريكية آجايبال سينغ بانغا، والرئيس التنفيذي لمجموعة إتش إس بي سي من المملكة المتحدة نويل كوين، ووزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسي برونو لومير، وعضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، والمؤسس ورئيس مجلس الإدارة في إعمار العقارية، من دولة الإمارات العربية المتحدة محمد علي راشد العبار، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بيكتل، من الولايات المتحدة الأمريكية بريندان بيكتل، والمؤسسة والشريكة الإدارية في فيوجن فاند، من الولايات المتحدة الأمريكية لو زانغ، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تالس من فرنسا باتريس كين، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأطلس ميرشانت كابيتال من الولايات المتحدة الأمريكية بوب دياموند، والرئيس التفيذي لشركة أيه إم سي من الولايات المتحدة الأمريكية آدم آرون، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة في آي بي كيد من الصين سيندي مي، والأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية من فرنسا لويز موشيكيوابو، والمؤسس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في (إكس برايز فاونديشن)، وعضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، من الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور بيتر دايامانديس، الرئيس التنفيذي لشركة ستاروود كابيتال من الولايات المتحدة الأمريكية باري سيترنليخت، ومعالي الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أمكيلي مين، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف.

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